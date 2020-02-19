Англия

Голы Родри и Де Брюйне принесли "горожанам" победу в матче с Вест Хэмом.

Завершился поединок 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити принимал на своем поле Вест Хэм.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не оставили никаких шансов своему сопернику, добыв уверенную победу со счетом 2:0.

Примечательно, что "молотобойцы" не нанесли в створ соперника ни одного удара, тогда как игроки Ман Сити на протяжении всего матча подтверждали свой статус фаворита.

Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0

Голы: Родри, 30, Де Брюйне, 62

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Лапорт (Стоунз, 65), Менди – де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Родри – Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

Вест Хэм: Фабианьски – Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Масуаку – Райс, Нобл, Соучек – Антонио, Снодграсс (Боуэн, 80)

Предупреждение: Масуаку

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