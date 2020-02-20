Англия

Английские клубы могут вернуть валлийца на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм могут в летнее трансферное окно совершить попытку приобрести крайнего нападающего Реала Гарета Бэйла, сообщает Don Balon.

По данным источника, мадридский клуб готов отпустить валлийского футболиста всего за 65 миллионов евро, так как тренерский штаб недоволен его работой.

Отмечается, что главной проблемой потенциального трансфера остается зарплата игрока. Известно, что аппетиты Бэйла был готов удовлетворить клуб из Китая.

В текущем сезоне Примеры форвард провел на поле 14 поединков, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.