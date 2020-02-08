Джонатан Барнетт рассказал о несостоявшемся переходе своего клиента.
ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES
08 февраля 2020, 19:28
Прошлым летом Гарет Бэйл мог перебраться в чемпионат Китая, но переход так и не свершился.
"Гарет получил предложение, от которого нельзя отказаться. Реал не продал его. Китайский клуб не стал платить ту сумму, которую запросил мадридский клуб. Он хотел создать наследие и поднять китайский футбол. Он выиграл все и было ощущение, что сможет вывести китайскую лигу на новый уровень, сделать великим".
"Деньги тоже много значили. Его переход сделал бы его самым высокооплачиваемым футболистом в мире", — приводит слова агента Бэйла AS.
Ранее сообщалось, что Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках.
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