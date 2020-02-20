Англия

Венесуэльский форвард признался, что мог вернуться в чемпионат Англии.

Нападающий китайского Далянь Ифан Саломон Рондон прокомментировал слухи о том, что в зимнее трансферное окно он мог вернуться в английскую Премьер-лигу и перейти в Манчестер Юнайтед.

30-летний венесуэлец подтвердил, что мог стать игроком "красных дьяволов", однако официальные переговоры между клубами так и не состоялись.

"Все было в моих руках. Это была бы большая честь стать частью Манчестер Юнайтед, потому что у этого клуба огромная история. Их интерес ко мне может означать, что, похоже, я преуспел в АПЛ".

"Они разговаривали с моим агентом, и я просто ждал окончательного решения по телефону, но потом я увидел, что МЮ подписал Игало".

"Вся эта история не дошла до стадии, когда было бы сделано предложение или что-то подобное, но я думаю, что я был действительно близок к переходу в Манчестер Юнайтед", — рассказал Рондон в интервью The Athletic.

Напомним, что этой зимой Манчестер Юнайтед попытался решить проблемы в атакующей линии путем аренды Одиона Игало из Шанхай Шеньхуа.

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