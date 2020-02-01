Англия

Английский клуб арендовал форварда Шанхай Шеньхуа.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Одион Игало перешел в Манчестер Юнайтед сообщает официальный сайт английского клуба.

Нигерийский форвард присоединился к "красным дьяволам" на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.

Игало выступал в составе Шанхай Шеньхуа с января 2020 года, перейдя из Чанчунь Ятай. В минувшем сезоне китайской Суперлиги 30-летний игрок провел 17 поединков, отличившись десятью голами.

Ранее сообщалось, что МЮ подписал полузащитника Спортинга Л Бруну Фернандеша.

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