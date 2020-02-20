Англия

Специалист считает, что в Англии не поддержали бы оборонительную игру, которую строит Диего Симеоне в Атлетико.

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Аллардайс резко высказался об оборонительном стиле игры, который многие годы выстраивает Диего Симеоне в мадридском Атлетико.

Английский коуч уверен, что его аргентинский коллега подвергся бы невероятной критике, если бы работал в АПЛ.

"В Англии нельзя играть в оборонительный футбол. Симеоне убили бы в АПЛ за такое. Если ваш стиль игры не нравится здесь, то вас обязательно начнут критиковать".

"Симеоне — невероятный тренер, который построил оборонительную игру в Атлетико, но даже положительные результаты, которых он добивается благодаря своему стилю, будут осуждаться в этой стране".

"Защита — это искусство. Она также важна, как и владение мячом. Если ваша команда недостаточно владеет мячом, то вы не выигрываете матчи. Если нет побед, то вы лишитесь работы", — приводит слова Эллардайса talkSPORT.

Напомним, ранее Сэм Аллардайс заявил, что Ювентус может стать новым вызовом для Хосепа Гвардиолы.

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