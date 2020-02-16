Англия

Английский специалист высказался о возможном уходе Хосепа Гвардиолы из Ман Сити.

В связи с исключением Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения финансового фэир-плей, слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера начали набирать новые обороты.

Главным претендентом на подписание испанского коуча является Ювентус, а бывший наставник сборной Англии Сэм Аллардайс уверен, что Гвардиола готов к новому вызову в Серии А.

"Никто не думал, что Гвардиола когда-нибудь уйдет из Барселоны, но он решился отправиться в новое приключение, когда возглавил Баварию. Он научился говорить по-немецки, поэтому он был готов ухать за границу, что очень важно".

"После трех сезонов в Бундеслиге Гвардиола приехал в Манчестер Сити, где провел несколько замечательных лет. Италия для него — еще один вызов. Сейчас для Хосепа все выглядит так: "Мне нужно поехать в Италию, бросить себе вызов и показать им, что я могу сделать в этой стране".

"Будет грустно терять Гвардиолу, потому что он принес так много в английскую Премьер-лигу в свое время, но мы все желаем ему только лучшего", — приводит слова Аллардайса talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола примет решение о своем будущем предстоящим летом.

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