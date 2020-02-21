Англия

Вингер высказался о выступлениях своего одноклубника.

Крайний полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо рассказал о совместных выступлениях с его новым одноклубником — нападающим Эрлингом Холандом.

"Я счастлив, что он здесь. Он отличный бомбардир. Эрлинг забивает с каждой позиции, и всегда хорошо иметь полноценного нападающего в команде. Играть вместе с ним на поле — это просто отличное чувство, особенно на тренировках, потому что мы вместе работаем над многими вещами, развивая нашу сыгранность".

"Я знаю, где его найти во время матча и где он хочет получить мяч, и он знает, как бы я хотел, чтобы мы взаимодействовали — так что между нами хорошее понимание", — сказал Санчо официальному сайту Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что английский футболист в летнее межсезонье может покинуть Боруссию и перейти в Манчестер Юнайтед.