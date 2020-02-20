Германия

Английский вингер имеет лишь одно условие.

Руководство Манчестер Юнайтед не сомневается, что им удастся подписать Джейдона Санчо.

Тем не менее, англичанин согласится на переход только в том случае, если манкунианцы будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.

Манчестер Юнайтед после 26 туров находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 38 баллов.

Напомним, что на Санчо также претендует Челси, который уже вступил в переговоры с Боруссией Д.