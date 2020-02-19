Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана может продолжить карьеру в Лестере.

Лестер намерен опередить конкурентов и начал переговоры с представителями полузащитника Ливерпуля Адама Лалланы — сообщает Sky Sports.

На 31-летнего Лаллану, чей контракт с Ливерпулем истекает по окончании сезона, также претендуют Арсенал, Тоттенхэм и Вест Хэм.

Лаллана (34 матча за национальную сборную Англии, 3 гола) выступал за Саутгемптон (265 матчей во всех турнирах, 60 голов), Борнмут (аренда, 4, 0) и Ливерпуль (175, 22).

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