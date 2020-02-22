Англия

Football.ua анонсирует матч 27-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Тоттенхэмом.

Подопечные Фрэнка Лампарда столкнутся в борьбе с коллективом Жозе Моуриньо.

Челси – Тоттенхэм

22 февраля, 14:30, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Майкл Оливер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Безусловно, данный поединок является центральным в 27-м туре чемпионата Англии. Лондонское дерби обещает быть насыщенным, даже несмотря на то, что Челси находится не в лучшей игровой форме, а у Тоттенхэма отсутствуют ключевые игроки из-за травм.

"Сон Хын Мин и Харри Кейн — авторы большинства голов Тоттенхэма. Если у нас получится завершить сезон в ТОП-4, это будет что-то невероятное, это будет моим лучшим достижением. Мы должны отдать все, что у нас есть", — сказал Жозе Моуриньо на предматчевой пресс-конференции. Кто-то скажет, что португалец уже ищет "отмазки" на случай, если команда не попадет в Лигу чемпионов под его руководством через чемпионат. С другой стороны, понять 57-летнего специалиста можно – действительно, состав "шпор" ослаблен, а ко всему еще Кристиан Эриксен присоединился к Интеру.

Что касается Челси, то и у этой команды есть потери: Нголо Канте пропустит как минимум три недели из-за мышечной травмы, по-прежнему вне игры Кристиан Пулишич, а Кепа Аррисабалага присел на скамейку запасных из-за плохой игровой формы. Также под вопросом участие Тэмми Абрахама – лучший бомбардир "синих" в этом сезоне готов лишь на 70% по словам Фрэнка Лампарда.

Челси и Тоттенхэм встречались в первом круге, и тогда несколько неожиданно "синие" обыграли своего оппонента на выезде (2:0), при этом, Лампард сумел удивить Моуриньо, сыграв в три защитника. Сможет ли англичанин и на этот раз доставить сложности более опытному португальскому специалисту?

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи. Победа "синих" оценивается коэффициентом 1,72, ничья – 4,00, а победа "шпор" – 4,90.

Также следует отметить тот факт, что Тоттенхэм играл в Лиге чемпионов, и у Челси было больше времени на подготовку к предстоящему матчу.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Канте, Пулишич – Сон Хын Мин, Кейн, Сиссоко

Под вопросом: Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Абрахам, Кристенсен – Фойт.

Интересные факты:

"Синие" в шестой раз в сезоне сыграют в субботу в 14:30. В пяти предыдущих случаях Челси одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

У Челси была почти целая неделя на подготовку к матчу с Тоттенхэмом, который в среду уступил в Лиге Чемпионов Лейпцигу (0:1), завершив этот матч всего за 62 с половиной часа до матча на Стэмфорд Бридж.

Тоттенхэм идет на четвертом месте в АПЛ и отстает на одно очко от "синих", которые не побеждают в Премьер-лиге на протяжении четырех матчей.

"Синие" могут впервые с сезона-2005/06 обыграть Тоттенхэм в АПЛ дважды в течение одной кампании и одержать над "шпорами" четвертую победу подряд во всех турнирах (лучшая серия с января 2002-го, когда Челси одержал над "шпорами" шесть побед подряд).

"Шпоры" одержали всего одну победу в 33-х лондонских дерби на Стэмфорд Бридж. "Синие" лидируют в этом сезоне по очкам, набранным в лондонских дерби; "шпоры" идут на втором месте по этому показателю.

Манчестер Сити остается единственной командой, которая нанесла на своем поле больше ударов по воротам, чем Челси. Менее трети из 229 ударов (75) "синих" пришлись в створ и только семь процентов привели к взятию ворот.

Тренеры говорят:

Фрэнк Лампард (Челси): "Могут быть небольшие изменения, могут быть и более крупные, как мы сделали в матче против Тоттенхэма в декабре. Каждая игра отличается. Эта игра будет отличаться от той, что мы видели на их поле. Они играли немного по-другому. Это вовсе не значит, что мы выйдем и будем играть так же, как в декабре, и это сработает. Все может поменяться".

Жозе Моуриньо (Тоттенхэм): "Эта игра не является особенной для меня. Я профессионал, как я говорил каждый раз, когда был в предыдущих клубах. Я на 200% принадлежу своей нынешней команде".