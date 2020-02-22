Легендарный английский нападающий Уэйн Руни вышел в основе на матч своей команды против Фулхэма. 

На 55-й минуте игры 34-летний футболист исполнил пенальти, поразив ворота Марека Родака ударом "паненкой".

Таким образом, в 500-м матче в английских чемпионатах Руни не ушел с поля без забитого гола.

Видео

Дерби Каунт – Фулхэм 1:1
Голы: Руни, 55 (с пенальти) – Митрович, 71. 

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