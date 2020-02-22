Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни записал на свой счет результативный удар.
Уэйн Руни, twitter.com/dcfcofficial
22 февраля 2020, 01:16
Легендарный английский нападающий Уэйн Руни вышел в основе на матч своей команды против Фулхэма.
На 55-й минуте игры 34-летний футболист исполнил пенальти, поразив ворота Марека Родака ударом "паненкой".
Таким образом, в 500-м матче в английских чемпионатах Руни не ушел с поля без забитого гола.
Видео:
Дерби Каунт – Фулхэм 1:1
Голы: Руни, 55 (с пенальти) – Митрович, 71.
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