Англия

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни записал на свой счет результативный удар.

Легендарный английский нападающий Уэйн Руни вышел в основе на матч своей команды против Фулхэма.

На 55-й минуте игры 34-летний футболист исполнил пенальти, поразив ворота Марека Родака ударом "паненкой".

Таким образом, в 500-м матче в английских чемпионатах Руни не ушел с поля без забитого гола.

Видео:

Rooney with the cheeky panenka 🔥 pic.twitter.com/6j7JXiY7v5 — Fantasy Hub (@FantasyFootyHub) February 21, 2020

Дерби Каунт – Фулхэм 1:1

Голы: Руни, 55 (с пенальти) – Митрович, 71.

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