Англия

72-летний специалист пока не собирается уходить на пенсию.

Главному тренеру Кристал Пэлас Рою Ходжсону уже в августе исполнится 73 года, однако опытный специалист и не задумывается уходить на пенсию и признался, что руководство "орлов" предложило ему новый контракт.

"Клуб предложил мне новое соглашение. Хотя председатель отсутствовал на этой неделе, я бегло ознакомился с условиями. Все это выглядит хорошо для меня, поэтому я уверен, что в какой-то момент мы сядем и подпишем новый контракт".

"Если я собираюсь остаться, это произойдет. Я верю, что руководство предоставит необходимые средства, ведь мы хотели усилить состав", — приводит слова Ходжсона Sky Sports.

Отметим, Кристал Пэлас занимает 14 позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 26 турах. Следующий матч "орлов" с Ньюкаслом состоится сегодня в 17:00 по киевскому времени.

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