Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры АПЛ.

Челси в 27-м туре английской Премьер-лиги обыграл Тоттенхэм 2:1 и оторвался от "шпор" на четыре очка в борьбе за четвертую строчку. Голами отличились Оливье Жиру и Маркос Алонсо, а Антонио Рюдигер поразил свои ворота.

Стоит отметить, что Жозе Моуриньо впервые в карьере проиграл одному сопернику дважды в рамках одного чемпионата.

Челси — Тоттенхэм 2:1

Голы: Жиру, 15, Алонсо, 49 – Рюдигер, 89 (авт.)

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли, Жиру, Маунт.



Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Альдервейрельд, Вертонген — Танганга, Ндомбеле (Ламела, 63), Уинкс, Ло Чельсо, Дэвис — Моура, Бергвейн.

Предупреждения: Кристенсен — Уинкс, Ло Чельсо.

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