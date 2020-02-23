Англия

Португалец рассказал об аренде в валлийский клуб.

Полузащитник Лилля Ренату Санчеш вспомнил период своей карьеры, когда, выступая за Баварию, его отправили в аренду в Суонси.

"Это был не мой выбор поехать в Суонси. Я был вынужден пойти туда. Я не хотел этого. У меня есть уважение к клубу, игрокам, всем людям, которых я там встретил. Я ценил их".

"Они дали мне все, но я не хотел быть там. Самый трудный момент? Когда я получил травму, я не мог даже тренироваться", — сказал Санчеш L'Equipe.

Напомним, в валлийской команде португалец провел 15 поединков, не отметившись результативными действиями.

Ранее Санчеш рассказал, что был близок к переходу в ПСЖ.