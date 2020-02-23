Англичанин не думает о тренерской должности на Энфилде.
Стивен Джеррард, getty images
23 февраля 2020, 10:17
Главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард заявил, что не считает себя достойным на данном этапе своей тренерской карьеры возглавить Ливерпуль.
"Я понимаю, почему болельщики предполагают, что я мог бы стать следующим тренером после Клоппа. Все потому что я был капитаном так долго, и большая часть фанатов хотела бы, чтобы я вернулся в клуб".
"Но я достаточно умен, чтобы понять, что, в первую очередь, вы должны быть достаточно хороши в своем деле. Владельцы должны понимать, что вы правильный человек".
"Если бы у меня был шанс возглавить Ливерпуль, я бы хотел быть лучше подготовленным, чем сейчас. Вы не можете планировать все сезон за сезоном. Если ситуация изменится на считанные месяцы, вы потеряете работу. Готов ли я сейчас к работе в Ливерпуле? Вероятно, нет", — цитирует Джеррарда Goal.
Ранее гендиректор "красных" заявил, что Джеррард не сможет получить медаль АПЛ в качестве футболиста.