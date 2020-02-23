Манчестер Юнайтед — рекордсмен сезона-2019/20 АПЛ по заработанным пенальти

Бруну Фернандеш реализовал пенальти в первом тайме.
Манчестер Юнайтед — уотфорд, Getty images
23 февраля 2020, 17:40
Манчестер Юнайтед принимает Уотфорд в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.
В первой половине встречи Бруну Фернандеш заработал одиннадцатиметровой, после чего успешно его реализовал.
Интересно, что этот пенальти стал для "красных дьяволов" 14-м в текущем сезоне во всех турнирах, а в АПЛ — 10-м, что на три больше, чем у других команд английского первенства.
Стоит также отметить, что для Бруну Фернандеша гол с пенальти стал дебютным взятием ворот в футболке Манчестер Юнайтед.
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