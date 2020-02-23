В матче 27-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон не оставил шансов аутсайдеру Премьер-лиги.
Вулверхэмптон - Норвич 3:0, Getty Images
23 февраля 2020, 18:00
Норвич, разгромленный в поединке 27-го тура первенства АПЛ Вулверхэмптоном, сделал еще один шаг в сторону Чемпионшипа, а "волки" лишь на одно очко отстают от зоны Лиги Европы.
Все вопросы о победителе снял еще в первом тайме дубль Жоты, а после перерыва окончательный счет установил Рауль Хименес.
Вулверхэмптон — Норвич 3:0
Голы: Жота, 19, 30, Хименес, 50.
Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коади, Саисс — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Жоау Моутиньо, Кастро (Винагре, 80) — Хименес (Траоре, 72), Жота (Нету, 64).
Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Хэнли, Льюис — Теттей, Маклин — Рупп (Буэндиа, 59), Дуда (Дрмич, 59), Кантвелл (Штиперманн, 84) — Пукки.
Предупреждения: Хименес, Коади — Годфри, Ааронс, Буэндиа.
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