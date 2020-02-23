Англия

Португалец поделился впечатлениями после встречи с Уотфордом.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился своим мнением о победе над Уотфордом в матче 27-го тура УПЛ.

Португалец забил первый гол в составе новой команды и помог ей победить со счетом 3:0.

"Любой футболист мечтает о таком матче. Рад, что смог забить и мы одержали победу. Мы все выложились на полную и заслуживали победить. Просто хочу помогать команде, и именно это и делаю. Надеюсь, Мартиаль забьет еще много таких голов, как сегодня.

Пенальти? Я так исполняю пенальти, так я чувствую себя уверенным. Я не только так бью, но сегодня посчитал, что это будет лучшее решение", – рассказал Фернандеш в комментарии BBC Sport.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 4 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бруну Фернандеш стал первым игроком МЮ, забившим дебютный гол в АПЛ с пенальти.

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