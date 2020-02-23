Англия

Португальский хавбек отличился взятием ворот в матче против Уотфорда.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал Уотфорд и добыл уверенную победу со счетом 3:0.

Автором одного из голов в этом матче стал полузащитник Бруну Фернандеш, который успешно реализовал пенальти на 42-й минуте.

Для португальца этот гол стал дебютным в составе "красных дьяволов", однако что более интересно — Фернандеш первый игрок в истории МЮ, отличившийся первым голом в чемпионате Англии с одиннадцатиметрового.

Первым таким футболистом мог стать Алексис Санчес, однако чилиец не воспользовался этой возможностью и не реализовал пенальти.

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