Англия

Португальский хавбек пропустил почти четыре месяца.

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш вернулся на футбольное поле в матче с Арсеналом после тяжелой травмы, которую он получил 3 ноября во время столкновения с нападающим Тоттенхэма Сон Хын Мином.

Португалец вынужден был остаться без футбола почти на четыре месяца. За это время мерсисайдцы отыграли без него 17 поединков во всех турнирах.

В матче с Арсеналом Гомеш заменил Моргана Шнейдерлена на 59-й минуте, а болельщики встретили его аплодисментами.

Стоит отметить, что Эвертон все-таки проиграл "канонирам" в гостях (3:2), хотя имел большие шансы зацепиться за ничью.

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