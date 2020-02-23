Португальский хавбек пропустил почти четыре месяца.
Андре Гомеш, Фото: Эвертон
23 февраля 2020, 21:40
Полузащитник Эвертона Андре Гомеш вернулся на футбольное поле в матче с Арсеналом после тяжелой травмы, которую он получил 3 ноября во время столкновения с нападающим Тоттенхэма Сон Хын Мином.
Португалец вынужден был остаться без футбола почти на четыре месяца. За это время мерсисайдцы отыграли без него 17 поединков во всех турнирах.
В матче с Арсеналом Гомеш заменил Моргана Шнейдерлена на 59-й минуте, а болельщики встретили его аплодисментами.
Стоит отметить, что Эвертон все-таки проиграл "канонирам" в гостях (3:2), хотя имел большие шансы зацепиться за ничью.
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