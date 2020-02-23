Англия

Подопечные Микеля Артеты обыграли "ирисок" в потрясающем матче (3:2).

В центральном матче игрового дня в АПЛ лондонский Арсенал принимал ливерпульский Эвертон. Микель Артета снова решил обойтись без услуг Александра Ляказетта в основном составе, выпустив с первых минут Эдди Нкетиа, который не подвел главного тренера. Отчетный поединок начался с холодного душа для хозяев, ведь они пропустили уже на первой минуте. Давид Луис подарил мяч Калверту-Льюину после подачи со штрафного, а Доминик в падении отправил его ворота – 0:1. После пропущенного гола лондонцы забрали мяч под свой контроль и перебрались на чужую половину поля, а гости были вынуждены сосредоточиться на игре вторым номером.

Подопечные Артеты заработали несколько угловых, благодаря которым могли сравнять счет, однако ничего подобного не произошло. Затем в игре на некоторое время на поле возникла пауза, связанная с травмой Колашинаца. Вместо боснийца на поле появился Сака, который сразу же добавил своей команде остроты в атаке. После его передачи мог забивать Пепе, который резко пробил по воротам из пределов штрафной, но Пикфорд был готов к такому удару. Арсенал продолжил атаковать и вскоре забил заслуженный гол. Сака вырезал подачу во вратарскую на Нкетиа, а тот в эффектном полете пробил мимо Пикфорда – 1:1.

После забитого гола "канониры" не остановились на достигнутом, продолжив оказывать серьезное давление на чужие ворота. Вскоре они удвоили свое преимущество – Давид Луис потрясающим пасом вывел Обамеянга на свидание с вратарем, а Пьер-Эмерик непринужденно реализовал свой шанс – 2:1. Хозяева еще какое-то время провели на чужой половине поля, после чего отдали мяч сопернику. "Ириски" атаковали большими силами, но с игры у них ничего не получалось. Снова помогло забить стандартное положение. Уже в компенсированное время Ришарлисон затолкал мяч в ворота после подачи углового – 2:2. При таком счете команды и отправились отдыхать.

Начало второй 45-минутки также получилось веселым — уже на первой минуте тайма забили хозяева. Пепе подал точно на голову Обамеянгу, а габонец отправил мяч в угол ворот — 3:2. После забитого гола Арсенал на несколько минут отдал мяч сопернику, после чего вернул его себе. Подопечные Артеты атаковали большими силами в надежде увеличить преимущество в счете, однако уже не оказывали должно давления на ворота Пикфорда, и опасных моментов не возникало.

Со временем ливерпульцы перехватили инициативу и раз за разом заставляли болельщиков "канониров" нервничать. В завершении одной из атак Ришарлисон покатил мяч во вратарскую под удар Калверту-Льюину, но Доминик к нему не успел. Примечательно, что позднее случился точно такой же эпизод. У команды Анчелотти не получалось вскрыть оборону соперника, так что игроки отчаянно пробивали по воротам с разных позиции, но эти удары не несли угрозы для Лено. Ближе к концовке поединка у гостей стали возникать реальные возможности забить. В одном из эпизодов Калверт-Льюин оказался один перед Лено и мог оформить дубль, но пробил прямо во вратаря.

Через несколько минут отличиться мог активный Ришарлисон, который получил мяч в штрафной и попытался протолкнуть его мимо Лено, но голкипера Арсенала снова был надежен. Хозяева ответили на это обводящим ударом Себальоса, которому не хватило точности. Ближе к завершению встречи лондонцы полностью сосредоточились на оборонительных действиях, но это не помешало им едва не забить. Нкетиа получил пас от Торрейры и пробил мимо Пикфорда, но ему на помощь пришла перекладина.

После этого хозяева больше не угрожали воротам соперника, а вот "ириски" едва не спаслись. В компенсированное время Калверт-Льюин пробил головой после подачи Бернарда, после чего мяч просвистел рядом со штангой. Команде Анчелотти так и не удалось сравнять счет, так что Арсенал отпраздновал непростую победу, которая позволила команде обойти Эвертон и подняться на девятое место. "Канониры отстают от пятой строчки всего на четыре очка.

Арсенал пропустит матч 28-го тура АПЛ из-за участия Манчестер Сити в финале Кубка Лиги, а Эвертон сыграет с Манчестер Юнайтед.

Арсенал — Эвертон 3:2

Голы: Нкетиа, 27, Обамеянг, 33, 46 — Калверт-Льюин, 1, Ришарлисон, 45+4

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Сака, 18) — Себальос (Торрейра, 76), Джака — Пепе, Озил (Гендузи, 82), Обамеянг — Нкетиа

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс — Делф (Кен, 82), Шнейдерлен (Гомеш, 59) — Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби (Бернард, 60) — Калверт-Льиюн

Предупреждения: Шнейдерлен, Ришарлисон, Сигурдссон, Гомеш