Англия

Немец прокомментировал распространенное мнение относительно его команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, считает ли он свою команду лучшей в мире, накануне матча с Вест Хэмом.

"Не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Приятно, когда так говорят. Это лучше, чем быть худшей командой.

Обычно в случае лучших команд мира вспоминаются Реал, Барселона и Ман Сити, которые были несколько лет назад. В нашей команде главное – самоотдача, что также подкрепляется наличием очень хороших футболистов.

Думаю, если говорит о всем мире, только Ливерпуль принадлежит к числу топ-топ клубов", – рассказал Клопп в интервью Sky Sports.

Матч Ливерпуль – Вест Хэм в 27-м туре АПЛ состоится на Энфилде в понедельник, 24 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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