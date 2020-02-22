Англия

Немецкий специалист высказался о форварде дортмундской Боруссии Эрлинге Холанде.

Перспективный нападающий Эрлинг Холанд в зимнее трансферное окно перешел в дортмундскую Боруссию из Зальцбурга, однако в его услугах также были заинтересованы многие топ-клубы Европы.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что у других команд не было никаких шансов на подписание 19-летнего норвежца.

"Холанд сделал идеальный выбор в пользу Дортмунда. Тоже самое касается Такуми Минамино. Боруссии нужен был нападающий. Все обвиняют Манчестер Юнайтед в том, что они не смогли подписать Холанда, но мы бы также его не подписали. Не то, чтобы мы пытались. Это так, к слову".

"Холанд хотел как можно скорее перейти в команду, где он получил бы большое количество игровой практики. Ни у кого больше не было шанса на его подписание. Я уверен в этом, что бы кто ни говорил", — приводит слова Клоппа FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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