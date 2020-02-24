Англия

Португалец выразил слова благодарности за поддержку при восстановлении.

Андре Гомеш в матче с Арсеналом, Getty Images

Андре Гомеш в матче с Арсеналом, Getty Images

Полузащитник Эвертона Андре Гомеш рассказал о восстановлении после тяжелой травмы и возвращении на поле.

В воскресном матче с Арсеналом (2:3) хавбек вышел на замену во втором тайме, сменив Моргана Шнейдерлина.

"Я должен всех поблагодарить. Команда была великолепной, игроки, болельщики, все ко мне великолепно относились.

У меня появилась уверенность, когда я ощутил поддержку людей. Я действовал на максимуме, хотел вернуться как можно скорее. Рад, что все вокруг помогали", – рассказал Гомеш в комментарии Sky Sports.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 10 поединков в футболке "ирисок".

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