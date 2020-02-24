Капитан "красных" не стал заострять внимание на поражении от Атлетико.
Джордан Хендерсон, getty images
24 февраля 2020, 12:37
Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон заявил, что его команда способна положительно реагировать на негативные результаты.
"Одним из лучших качеств нашей команды в последние сезоны была способность положительно реагировать на неудачи. Заблуждение, что в этом сезоне у нас не было негативных моментов".
"У нас были неудачи и неприятности в играх, и мы реагировали правильно. У нас были неудачи и невзгоды из-за травм и болезней, и мы реагировали правильно".
"Я думаю, что причина этого довольно проста: мы не делаем ничего большего, чем нужно. Мы рассматриваем каждую неудачу как проблему, которая имеет решение. Проигрыш в Мадриде был горьким разочарованием. Но перспектива у нас остается", — цитирует Хендерсона Goal.
Ранее своеобразное мнение о своей команде высказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.