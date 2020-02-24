Англия

Капитан "красных" не стал заострять внимание на поражении от Атлетико.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон заявил, что его команда способна положительно реагировать на негативные результаты.

"Одним из лучших качеств нашей команды в последние сезоны была способность положительно реагировать на неудачи. Заблуждение, что в этом сезоне у нас не было негативных моментов".

"У нас были неудачи и неприятности в играх, и мы реагировали правильно. У нас были неудачи и невзгоды из-за травм и болезней, и мы реагировали правильно".

"Я думаю, что причина этого довольно проста: мы не делаем ничего большего, чем нужно. Мы рассматриваем каждую неудачу как проблему, которая имеет решение. Проигрыш в Мадриде был горьким разочарованием. Но перспектива у нас остается", — цитирует Хендерсона Goal.

Ранее своеобразное мнение о своей команде высказал главный тренер "красных" Юрген Клопп.