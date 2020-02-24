Полузащитник летом может переехать в Лондон.
Томас Партей, getty images
24 февраля 2020, 15:57
Как сообщает Libertad Digital, Арсенал планирует в летнее трансферное окно активировать опцию выкупа полузащитника Атлетико Томаса Партея.
По данным источника, клаусула футболиста составляет 50 миллионов евро, и "канониры" готовы заплатить эти деньги, чтобы избежать переговоров с "матрасниками".
Также отмечается, что руководство Атлетико, в свою очередь, хочет сохранить футболиста в команде, предложив новый контракт. Напомним, действующее соглашение Томаса истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Арсенал готов вступить в борьбу с мадридцами за защитника Байера Джонатана Та.