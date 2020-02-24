Англия

Полузащитник летом может переехать в Лондон.

Как сообщает Libertad Digital, Арсенал планирует в летнее трансферное окно активировать опцию выкупа полузащитника Атлетико Томаса Партея.

По данным источника, клаусула футболиста составляет 50 миллионов евро, и "канониры" готовы заплатить эти деньги, чтобы избежать переговоров с "матрасниками".

Также отмечается, что руководство Атлетико, в свою очередь, хочет сохранить футболиста в команде, предложив новый контракт. Напомним, действующее соглашение Томаса истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов вступить в борьбу с мадридцами за защитника Байера Джонатана Та.