Германия

Немецкий защитник вскоре может покинуть немецкую Бундеслигу.

Центральный защитник Байера Джонатан Та предстоящим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Bild, в услугах 24-летнего немца заинтересованы лондонский Арсенал и мадридский Атлетико, однако до конкретных предложений дело пока не дошло.

По информации источника, сумма трансфера Та может составить порядка 40 миллионов евро. Именно эта цифра прописана в контракте футболиста, но данный пункт действует до июня этого года.

Стоит отметить, действующее соглашение Та с Байером рассчитано до 2023 года. В текущем сезоне немец провел в Бундеслиге 19 матчей, в которых отдал одну результативную передачу и заработал три желтые карточки.

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