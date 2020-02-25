Англия

Football.ua подводит итоги 27-го тура английской Премьер-лиги.

Челси снова сильнее Тоттенхэма, Манчестер Сити одолел Лестер, Манчестер Юнайтед крупно обыграл Уотфорд, Арсенал справился с Эвертоном, Ливерпуль дожал Вест Хэм и другие матчи тура.

27-й тур:

Лампард знает, как обыграть Моуриньо, а судьи снова против Челси

Жозе Моуриньо может сколько угодно жаловаться на травмы ведущих исполнителей, в частности, Харри Кейна и Сон Хын Мина, но не покидает ощущение, что португалец попросту уже пытается находить "отмазки" из-за неудачных результатов. Как написал на своей странице в Twitter журналист Рафаэль Хонигштейн: "Жозе действительно самый невезучий тренер в мире. Никому никогда не приходилось тренировать команду без двух основных футболистов".

57-летний специалист еще ни раз будет говорить об отсутствии Кейна и Сона, можно не сомневаться. Но если ты действительно Особенный, это ведь не так важно, не правда ли? Возможно, это очередные "игры разума", и заявив, что завершение сезона в ТОП-4 станет для Моуриньо лучшим достижением в карьере – одна из тех самых "игр" португальца.

Ранее такого никогда не случалось, однако Жозе проиграл два матча за чемпионат одной команде. И главным тренером этой команды является его бывший подопечный Фрэнк Лампард.

41-летний специалист снова решил сыграть в три защитника и это дало свой результат. Шикарный поединок провел Маркос Алонсо – испанец по-настоящему хорош выступая в этой схеме. Также необходимо похвалить Оливье Жиру: опытный форвард практически не играет весь сезон, но в нужный момент вышел в стартовом составе, забил важный гол и был полезен для своей команды. Профессионализм у Жиру на высшем уровне – несмотря на то, что он сидел на чемоданах весь январь и хотел покинуть клуб, он не стал строить из себя обиженного футболиста, а борется за место в составе.

Примечательно, что за все время Лампард и Моуриньо встречались между собой три раза: и все три раза победу добывал англичанин (один раз с Дерби Каунти и дважды с Челси). Так что можно смело говорить, что Фрэнк знает, как одолеть своего более опытного оппонента.

Есть еще один момент, который заслуживает внимания – то, когда Джовани Ло Чельсо наступил на ногу Сезару Аспиликуэте. В предыдущих итогах мы уже упоминали, что все спорные моменты шли в пользу Манчестер Юнайтед, а не Челси. В этом случае даже никаких споров быть не может: аргентинец наступил на ногу испанцу, был реальный риск нанести серьезную травму. Почему не было удаления?

В главном офисе ВАР в Стокли Парк признали, что Джовани Ло Чельсо должны были удалять в эпизоде, когда он наступил на ногу Сезару Аспиликуэте. Ошибку допустил работающий на матче Дэвид Кут. Вот только кому от этого легче постфактум? А если бы "синие" потеряли очки? Примечательно, что столь грубые ошибки судей имеют место быть в двух матчах подряд против команд, что претендуют на место в Лиге чемпионов…

Манчестер Сити не отпустит второе место

Между собой встречались вторая и третья команды Премьер-лиги. В случае победы "лисы" могли навязать борьбу "горожанам" за второе место. Вот только это все не имеет никакого особого значения.

Вокруг Манчестер Сити сейчас и так слишком большая "шумиха": клуб исключен из Лиги чемпионов на следующие два сезона, ходят слухи, что "горожан" могут покинуть ряд игроков, а потому ситуацией попытается воспользоваться любая команда. Пока есть возможность – почему бы не отнять очки у "раненого" оппонента?

Однако у Лестера не вышло – класс "горожан" все же выше, и можно практически не сомневаться, что Манчестер Сити завершит сезон на второй строчке. Если только свои расследования не начнет проводить ФА и не отберет очки у коллектива Пепа Гвардиолы.

Арсенал набирает ход

Микель Артета и Карло Анчелотти – эти специалисты возглавили свои клубы лишь в декабре, и это определенно дало свои результаты. Итальянский тренер поднял "ирисок" в турнирной таблице, и, при определенных обстоятельствах, Эвертон все еще может финишировать в зоне еврокубков.

Что касается Арсенала, то результаты при испанском специалисте улучшились. В поединке против Эвертона "канониры" пропустили уже на первой минуте игры, однако это их не особо смутило. Подопечные Артеты отыгрались, затем вышли вперед и снова пропустили. Характер, удача или стечение обстоятельств? Как бы ни было, Арсенал нашел в себе силы снова выйти вперед в начале первого тайма – этого хватило для победы.

Арсенал при Микеле Артете становится лучше. Возможно, одно успешно проведенное трансферное окно сделает "канониров" реальными претендентами на зону Лиги чемпионов, но пока рано об этом говорить.

А кто-то сомневался?

Вест Хэм всеми силами пытался сотворить сенсацию. Подопечные Дэвида Мойеса и сумели отыграться, и даже выйти вперед, но нет, не в этом сезоне! Не сегодня!

Когда появилось ощущение, что у "красных" реально могут быть проблемы, за дело взялась удача. И эту "удачу" зовут Лукаш Фабиански. 34-летний голкипер допустил "ляп", позволив Мохамеду Салаху отличиться после не самого сильного удара. В 99 из 100 случаев поляк такой мяч взял бы в руки, однако удача была на стороне коллектива Юргена Клоппа.

Раньше болельщики мерсисайдской команды сбегались в одном мнении: когда какой-то клуб приезжает на Энфилд, то голкипер соперников выдает лучший матч в карьере. В этом сезоне ситуация противоположная. Удача на стороне Ливерпуля, как и мастерство, класс.

Четыре победы и Ливерпуль чемпион. Не стоит исключать, что это случится даже раньше, учитывая нестабильность Манчестер Сити, идущего на втором месте.

Одной строкой:

Манчестер Юнайтед обыграл Уотфорд. После впечатляющего отрезка без поражений, "шершни" сдали. Ничего удивительного, что на Олд Траффорд МЮ крупно обыграл своего соперника. Отмечаем дебютный гол Бруну Фернандеша, правда пока с пенальти.

Шеффилд Юнайтед допустил осечку. Удивительно, но факт: "клинки" потеряли два очка в игре против Брайтона. Подопечные Криса Уайлдера выглядели лучше, и "чайкам" повезло покинуть Шеффилд с одним баллом в активе.

Вряд ли что-то спасет Норвич. Вулверхэмптон спокойно обыграл "канареек" и в этом ничего удивительного. Это лишь вопрос времени, как скоро Норвич окажется снова в Чемпионшипе.

28-й тур:

Александр Савельев, Football.ua