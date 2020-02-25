Англия

Стала известна клаусула форварда в немецком клубе.

Ливерпуль продолжает следить за нападающим Лейпцига Тимо Вернером и попытается приобрести его следующим летом.

Как сообщает портал Sport1, форвард может обойтись "красным" в 30 миллионов евро. В контракте игрока с клубом прописана именно эта сумма, а также различные бонусы, связанные с выступлениями.

Действующий контракт нападающего с Лейпцигом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 33 поединка в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 11 ассистов.

Ранее Вернер заявлял, что также размышляет над переходом в Ливерпуль.

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