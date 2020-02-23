Германия

Форвард высказался о возможном трансфере в мерсисайдский клуб.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер отреагировал на слухи, которые связывают его с переходом в Ливерпуль будущим летом.

"Юрген Клопп — один из лучших в мире менеджеров, и он тоже немец".

"Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо вписался бы в Ливерпуль со своим стилем игры. Но я не думаю об этом сейчас, потому что у нас много общего с Лейпцигом на сегодняшний день", — сказал Вернер Sky Sports.

Ранее немецкий нападающий высказал свое мнение о победе его команды в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма.