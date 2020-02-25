Манчестер Юнайтед и Арсенал заинтересованы в Матюиди

Англия

Французский хавбек может отправиться покорять английскую Премьер-лигу.

Полузащитник Ювентуса Блез Матюиди может продолжить карьеру в чемпионате Англии, где в его услугах заинтересованы Манчестер Юнайтед и Арсенал. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, "красные дьяволы" ищут замену Полю Погба, который близок к уходу из клуба и сообщил об этом руководству.

Примечательно, что главный тренер Арсенала Микель Артета планирует помешать Манчестер Юнайтед в подписании Матюиди. "Канониры" уже интересовались 32-летним хавбеком в 2009 году, когда команду возглавлял Арсен Венгер.

Стоит также отметить, что Аарон Рэмзи может отправиться в Манчестер Юнайтед в качестве замены Полю Погба, а Арсенал проявляет интерес к игроку Атлетико Томасу Партею.