Англия

Общая сумма долга "красных дьяволов" составила 391,3 млн фунтов на конец прошлого года.

По информации The Guardian, стали известны финансовые показатели Манчестер Юнайтед за четвертый квартал 2019 года.

С октября по декабрь прошлого года долг чистый долг манкунианцев вырос на 73,6 млн фунтов до 391,3 млн фунтов.

Причиной роста долга в основном стали инвестиции в игроков. Клуб считает подобный размер долга допустимым. Также стоит отметить, что в данный отчет не входит покупка Бруну Фернандеша, а также его зарплатная ведомость.

Тем не менее, МЮ имеет прекрасную возможность уменьшите долги, если сумеет занять место в первой пятерке АПЛ и если Манчестер Сити не сможет выиграть апелляцию в Лозанне по делу с отстранением от еврокубков.

Таким образом, "красные дьяволы" попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон и смогут заработать в разы больше, нежели в текущем сезоне.

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