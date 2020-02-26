Англия 26 февраля 2020, 13:44 Манчестер Сити подал апелляцию в Лозанну на отстранение от Лиги чемпионов Когда состоится разбирательство дела — пока не известно. Фото Sky Sports 26 февраля 2020, 13:44 Манчестер Сити официально подал апелляцию в Спортинвый арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА отстранить клуб на два сезона от Лиги чемпионов и оштрафовать на 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей — сообщает Sky Sports. В официальном сообщении Спортивного арбитражного суда говорится, что дело принято к рассмотрению, однако дата заседания пока не назначена. Ранее исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил, что дело против "горожан" сфабриковано. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Манчестер Сити Источники Sky Sports Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте