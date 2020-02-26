Англия

Когда состоится разбирательство дела — пока не известно.

Манчестер Сити официально подал апелляцию в Спортинвый арбитражный суд в Лозанне на решение УЕФА отстранить клуб на два сезона от Лиги чемпионов и оштрафовать на 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей — сообщает Sky Sports.

В официальном сообщении Спортивного арбитражного суда говорится, что дело принято к рассмотрению, однако дата заседания пока не назначена.

Ранее исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил, что дело против "горожан" сфабриковано.

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