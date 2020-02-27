Англия

Первые два футболиста в Зале Славы АПЛ станут известны в марте.

Руководство Английской Премьер-лиги приняло решение о создании официального Зала Славы — сообщает Sky Sports.

Право получить место в Зале Славы будут иметь футболисты, выступавшие в АПЛ и уже завершившие игровую карьеру.

Первые два участника Зала Славы АПЛ будут объявлены в марте.

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