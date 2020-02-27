Первые два футболиста в Зале Славы АПЛ станут известны в марте.
Фото Sky Sports
27 февраля 2020, 14:25
Руководство Английской Премьер-лиги приняло решение о создании официального Зала Славы — сообщает Sky Sports.
Право получить место в Зале Славы будут иметь футболисты, выступавшие в АПЛ и уже завершившие игровую карьеру.
Первые два участника Зала Славы АПЛ будут объявлены в марте.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.