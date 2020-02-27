Менеджер высказался касательно ситуации вокруг габонца.
Пьер-Эмерик Обамеянг, getty images
27 февраля 2020, 17:59
Главный тренер Арсенала Микель Артета отреагировал на слухи о том, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть клуб летом.
"Я не думаю, что лухи его отвлекают. Он к этому привык. Я ничего не вижу в этом плохого".
"Нам было бы очень сложно заменить игрока такого калибра, но, надеюсь, мы сможем удержать его, и у нас не будет этой проблемы".
"Мы уже играли без Обамеянга, когда он был отстранен от матчей в январе. И у нас был хороший отклик от игроков в этих поединках, но в долгосрочной перспективе, если мы его потеряем, последствия очевидны", — цитирует Артету Goal.
Ранее сообщалось, что переговоры клуба и габонского футболиста о новом контракте зашли в тупик.