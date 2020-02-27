Англия

Менеджер высказался касательно ситуации вокруг габонца.

Главный тренер Арсенала Микель Артета отреагировал на слухи о том, что нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг намерен покинуть клуб летом.

"Я не думаю, что лухи его отвлекают. Он к этому привык. Я ничего не вижу в этом плохого".

"Нам было бы очень сложно заменить игрока такого калибра, но, надеюсь, мы сможем удержать его, и у нас не будет этой проблемы".

"Мы уже играли без Обамеянга, когда он был отстранен от матчей в январе. И у нас был хороший отклик от игроков в этих поединках, но в долгосрочной перспективе, если мы его потеряем, последствия очевидны", — цитирует Артету Goal.

Ранее сообщалось, что переговоры клуба и габонского футболиста о новом контракте зашли в тупик.