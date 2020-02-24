Англия

Габонский форвард может покинуть стан "канониров" предстоящим летом.

Нападающий и капитан Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг предстоящим летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "канониров" вело переговоры с одним из ключевых своих игроков по продлению контракта, однако они зашли в тупик.

Действующее соглашение 30-летнего габонца с Арсеналом рассчитано до 2021 года, поэтому лондонский клуб может рассмотреть его продажу в ближайшее время, чтобы выручить хоть какие-нибудь средства.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересован Интер, который видит в габонском форварде идеальную замену Лаутаро Мартинесу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.