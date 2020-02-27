Англия

Лондонцы намерены сменить основного голкипера.

Руководство Челси намерено начать переговоры с Атлетико будущим летом о покупке голкипера Яна Облака, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, лондонский клуб планирует предложить "матрасникам" 30 миллионов евро и включить в сделку вратаря Кепу Аррисабалагу.

К слову, Кепа потерял место в старте Челси, пропустив пять последних поединков во всех турнирах. Отмечается, что испанцы все-таки не планируют продавать Облака и склонны отклонить предложение "синих".

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на место первого номера в Челси остается голкипер Аякса Андре Онана.