Камерунский голкипер переберется в стан лондонцев летом.
АНДРЕ ОНАНА, ФОТО GETTY IMAGES
09 февраля 2020, 11:23
Голкипер Андре Онана летом переберется в Челси, где станет заменой Кепе, сообщает Voetbal.
Источник утверждает, что Барселона и Пари Сен-Жермен также следят за камерунцем, но руководство уже сказала президенту парижан Леонардо, что шансов на подписание нет.
Андре Онана провел 32 поединка в этом сезоне, в которых пропустил 30 мячей. 13 встреч камерунец завершил с "сухими" воротами.
Отметим, что летом Челси также попытается заполучить нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.