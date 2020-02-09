Англия

Камерунский голкипер переберется в стан лондонцев летом.

Голкипер Андре Онана летом переберется в Челси, где станет заменой Кепе, сообщает Voetbal.

Источник утверждает, что Барселона и Пари Сен-Жермен также следят за камерунцем, но руководство уже сказала президенту парижан Леонардо, что шансов на подписание нет.

Андре Онана провел 32 поединка в этом сезоне, в которых пропустил 30 мячей. 13 встреч камерунец завершил с "сухими" воротами.

Отметим, что летом Челси также попытается заполучить нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.