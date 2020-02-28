Англия

Игрок практически восстановился после травмы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба близок к возвращению на футбольное поле. Об этом информирует L'Equipe.

Сообщается, что 26-летний француз вернется к тренировкам "красных дьяволов" уже на следующей неделе.

Надеть футболке в официальном матче Погба сможет либо 8 марта в игре против Ман Сити, либо 15 марта против Тоттенхэма.

Напомним, футболист травмировал лодыжку в начале сентябре из-за чего пропустил три недели. По возвращению, у Погба случился рецидив, восстановление от которого продлилось до декабря. Вернувшись к игре, у француза случился еще один рецидив из-за которого он пропустил порядка еще два месяца.

В общей сложности, из-за травмы лодыжки Погба пропустил 35 игрк МЮ в текущем сезоне.

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