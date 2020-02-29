Англия

Также голкипера Лидса оштрафовали на 60 тысяч фунтов.

В конце сентября прошлого года между собой играли Чарльтон и Лидс (1:0). Голкипер Лидса Кико Касилья оскорбил нападающего Джонатана Леко на расовой почте, а судья внес этот момент в протокол матча.

Как сообщает Sky Sports, с ноября 2019 года Футбольная ассоциация Англии вела расследование, и только сейчас было принято решение.

33-летний голкипер дисквалифицирован на восемь матчей и понес штраф в размере 60 тысяч фунтов.

Таким образом, воспитанник Реала появится на поле не раньше апреля.

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