Англия

В трансфере хавбека Фиорентины лично заинтересован Оле-Гуннар Солскьяер.

Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер лично заинтересован в услугах 22-летнего итальянца. Специалист отправил во Флоренцию своего скаута, чтобы тот посмотрел за игрой футболиста и собрал по нему необходимую информацию.

Отмечается, что представитель селекционной службы МЮ посетил поединок 25-го тура итальянской Серии А с Миланом (1:1), в котором Кьеза провел все 90 минут на поле, но результативными действиями не отличился.

Примечательно, что Фиорентина не намерена расставаться с одним из своих лидеров, поэтому весной планирует предложить ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями. Потенциальный переход Федерико Кьезы в другой клуб оценивается в 60 миллионов фунтов.

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