Руководство "фиалок" готовит серьезное предложение своему лидеру.
Федерико Кьеза, Getty Images
26 февраля 2020, 18:20
Полузащитник Федерико Кьеза может продлить контракт с Фиорентиной, несмотря на слухи о его уходе. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, владелец "фиалок" Рокко Комиссо видит в 22-летнем итальянце безоговорочного лидера в долгосрочной перспективе.
Именно по этой причине функционер подготовил Кьезе новое соглашение до конца сезона-2023/24 с годовым окладом в размере 4 миллионов евро с учетом бонусов.
Встреча между руководством и самим футболистом запланирована на середину марта, где Федерико может поставить подпись под новым соглашением.
В текущем сезоне Кьеза провел в составе Фиорентины 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.
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