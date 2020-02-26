Италия

Руководство "фиалок" готовит серьезное предложение своему лидеру.

Полузащитник Федерико Кьеза может продлить контракт с Фиорентиной, несмотря на слухи о его уходе. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, владелец "фиалок" Рокко Комиссо видит в 22-летнем итальянце безоговорочного лидера в долгосрочной перспективе.

Именно по этой причине функционер подготовил Кьезе новое соглашение до конца сезона-2023/24 с годовым окладом в размере 4 миллионов евро с учетом бонусов.

Встреча между руководством и самим футболистом запланирована на середину марта, где Федерико может поставить подпись под новым соглашением.

В текущем сезоне Кьеза провел в составе Фиорентины 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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