Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Норвич - Лестер, Getty Images
29 февраля 2020, 07:19
В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Лестер в гостях сенсационно уступил Норвичу, который занимает последнее место в турнирной таблице лиги.
Единственным взятием ворот в этом матче отличился Джамал Льюис, однако также был момент с пересмотром VAR, когда рефери отметил гол Лестера из-за игры рукой.
Смотрите видео гола и обзор матча Норвич — Лестер:
Норвич – Лестер 1:0
Гол: Льюис, 70
Норвич: Крул – Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис – Тетти, Маклин – Буэндиа, Дуда (Стиперманн, 87), Кантвелл (Рупп, 68) – Пукки (Дрмич, 81)
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджу, Челвелл – Чаудхери (Ндиди, 67) – Перес (Олбрайтон, 78), Прат (Тилеманс, 73), Мэддисон, Барнс – Ихеаначо
Предупреждения: Хэнли – Прат, Шмайхель.