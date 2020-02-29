Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 28-го тура английской Премьер-лиги Лестер в гостях сенсационно уступил Норвичу, который занимает последнее место в турнирной таблице лиги.

Единственным взятием ворот в этом матче отличился Джамал Льюис, однако также был момент с пересмотром VAR, когда рефери отметил гол Лестера из-за игры рукой.

Смотрите видео гола и обзор матча Норвич — Лестер:

Норвич – Лестер 1:0

Гол: Льюис, 70

Норвич: Крул – Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис – Тетти, Маклин – Буэндиа, Дуда (Стиперманн, 87), Кантвелл (Рупп, 68) – Пукки (Дрмич, 81)

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджу, Челвелл – Чаудхери (Ндиди, 67) – Перес (Олбрайтон, 78), Прат (Тилеманс, 73), Мэддисон, Барнс – Ихеаначо

Предупреждения: Хэнли – Прат, Шмайхель.