Англия

Бельгиец уверен, что достоин получить награду.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне заявил, что считает свой уровень игры достаточно высоким, чтобы побороться за Золотой мяч.

"Я, вероятно, не слишком далеко от уровня обладателя Золотого мяча. Но кто я такой, чтобы решать это?"

"Я просто стараюсь быть лучше, чем могу. Я играл хорошо в течение последних нескольких лет и даже в прошлом сезоне, у меня было много травм, но в те времена, когда я был на поле, у меня все было в порядке. Даже в Германии у меня были хорошие годы, и я чувствовал себя счастливым".

"Не знаю, кто решает насчет Золотого мяча, но я довольно близок к подобному уровню", — сказал де Брюйне Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бельгийский футболист не планирует покидать "горожан", несмотря на запрет на трансферы.