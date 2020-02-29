Англия

Менеджер обсудил ситуацию вокруг бразильца.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард высказал свое мнение о переговорах о новом контракте крайнего полузащитника Виллиана, чье соглашение завершается будущим летом.

"Разговор о контракте Виллиана есть всегда. Может быть, сейчас не идеальное время, чтобы это обсуждать. Я менеджер команды и не хочу заглядывать слишком далеко вперед".

"Некоторые заголовки в СМИ на этой неделе вызывали у меня чувство разочарования, потому что мы работаем изо дня в день, чтобы закончить этот сезон, и мы не ожидаем того, что произойдет летом. У Виллиана ситуация стабильна. Это не конец. Посмотрим", — цитирует Лампарда Gоal.

Ранее сам бразильский футболист заявил, что переговоры о новом контракте с лондонцами проходят весьма трудно.