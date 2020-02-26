Англия

Бразильский вингер хотел бы остаться в Лондоне по семейным обстоятельствам.

Нападающий Виллиан выступает в Челси с 2013 года, однако его действующее соглашение с "пенсионерами" рассчитано до конца текущего сезона.

Бразилец признался, что может покинуть стан "пенсионеров", несмотря на свое желание продолжить карьеру в Лондоне.

"Челси предложил мне новый контракт сроком на два года, и они не изменят своего предложения. Я сказал им, что хочу три года".

"Ситуация очень сложная. Я действительно не знаю, получится ли у меня остаться", — приводит слова Виллиана Football Italia со ссылкой на интервью бразильскому телеканалу Esporte Interativo.

Напомним, ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что трансфер Зийеха никак не связан с уходом Виллиана и Педро.

Читайте также историю жизни Виллиана на Football.ua, в которой он рассказал о семье, важности религии в своей жизни и о том, как мечтал играть в Челси.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.