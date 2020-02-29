Англия

Завершился матч 28-го тура АПЛ между Борнмутом и Челси.

Подопечные Фрэнка Лампарда первыми открыли счет в игре, однако во втором тайме "вишни" сумели довольно быстро отыграться и выйти вперед.

Челси по большому счету ничего не показал в атаке, но в очередной раз сработало голевое чутье Маркоса Алонсо: испанец на 85-й минуте сравнял счет в игре и оформил дубль. Так матч и завершился – 2:2.

Борнмут – Челси 2:2

Голы: Лерма, 54, Кинг, 57 – Алонсо, 33, 85

Борнмут: Рамсдейл – Стэйси, С.Кук, Аке, Смит – Л.Кук (Гослинг, 82), Лерма, Биллинг – Кинг (Станислас, 68), Уилсон, Фрейзер

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Томори (Виллиан, 64) – Джеймс, Жоржиньо (Баркли, 64), Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру (Батшуайи, 72), Педро

Предупреждения: Смит, К. Уилсон – Жоржиньо, Кристенсен.

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