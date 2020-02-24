Англия

Football.ua анализирует сложившуюся в манчестерском клубе ситуацию.

В пятницу, 14 февраля, пришло шокирующее известие: Манчестер Сити исключили из Лиги чемпионов на два сезона. Можно сказать, это был как гром среди ясного неба. Конечно, когда речь идет о "горожанах", то всегда есть подозрения, что клуб ведет не самую честную политику в отношении спонсорских соглашений и других направлениях. Тем не менее, не было каких-то конкретных слухов о том, что УЕФА вот-вот заявит о столь неожиданном решении. И столь суровом.

Конечно, не стоит исключать, что все может обойтись: Манчестер Сити со стопроцентной вероятностью обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) и вполне возможно, что наказание будет либо смягчено, либо отменено или будет применен еще один популярный вариант за последнее время – условный срок.

Безусловно, что публично (и не только) Манчестер Сити защищается и будет это делать, утверждая, что клуб ни в чем не виновен, либо же не делает то, что позволяют себе другие ведущие клубы Европы – например, ПСЖ и Ювентус.

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"Все обвинения против нас не правдивые, они попросту сфабрикованы. Мы хотим, чтобы разбирательство было честным, открытым и беспристрастным, и если так и будет, то, надеюсь, мы продолжим работать в нормальном режиме. Прежде всего хочу заверить всех наших поклонников, что все эти обвинения фальшивые, и мы это докажем", — утверждает исполнительный директор "горожан" Ферран Сориано.

Учитывая обстоятельства, Football.ua анализирует, что будет с Манчестер Сити в случае, если запрет на участие в Лиге чемпионов останется в силе.

Кто на выход?

Как известно, Давид Силва доигрывает сезон и покинет "горожан" свободным агентом. Здесь нет никаких сюрпризов. Скорее всего, 34-летний футболист вернется к себе на родину в Испанию. В центре полузащиты у Манчестер Сити хватает исполнителей, а больше шансов должен будет получать Фил Фоден – Пеп Гвардиола в него верит, хотя бы на словах.

За Лероем Сане охотится Бавария и, возможно, немецкий футболист уже играл бы за мюнхенскую команду, если бы не серьезная травма, полученная в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля в августе. Уход Сане не стал бы для "горожан" шоком, тем более, что на позиции вингера есть Рахим Стерлинг, Рияд Марез и Бернарду Силва. Если 24-летний футболист уйдет, то найти замену не составит труда, учитывая то, что клуб и так обладает сильными фланговыми футболистами, а для ротации сойдет исполнитель и несколько слабее.

Еще одним потенциальным уходом можно считать Николаса Отаменди. Вот тут только дело в другом: аргентинский футболист так часто допускает ошибки, что "горожане" сами его, скорее всего, охотно бы продали. Даже несмотря на бан в Лиге чемпионов.

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Слухи об уходе Серхио Агуэро появляются чуть ли не каждое трансферное окно, мол аргентинский футболист то ли хочет вернуться к себе на родину, то ли на него претендуют испанские клубы. Контракт 31-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2021 года. Если Манчестер Сити захочет – то не отпустит ведущего игрока. Тут возможен такой же сценарий, как и у Давида Силвы.

Бан от УЕФА не должен серьезно отразиться на Манчестер Сити с точки зрения кадровой составляющей. Да, можно ожидать, что европейские ТОП-клубы попытаются заполучить Рахима Стерлинга, Кевина де Брюйне или Бернарду Силву – самые ценные активы клуба, но кто сомневается, что в случае чего – клуб попросту предложит им новые соглашения на улучшенных условиях за "преданность клубу"?

А что с Гвардиолой?

Пеп умеет вовремя уходить – мы это прекрасно могли увидеть, когда он тренировал Барселону и Баварию. Испанский специалист уже заявил, что останется.

"Еще ничего не закончилось. Клуб считает эту ситуацию несправедливой и будет подавать апелляцию. Мы остаемся оптимистичными и надеемся, что будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Если меня не уволят, то я на 100 процентов останусь здесь. Потому что я хочу остаться. Хочу остаться и помогать клубу сохранять нынешний уровень. Почему я должен уходить? Я говорю, что люблю клуб и мне нравится тут работать, зачем уходить? Что бы не произошло, останусь в следующем сезоне", — сказал Пеп Гвардиола.

Тем не менее, не стоит верить этим словам на все 100 процентов. Любой опытный наставник сказал бы в этом случае аналогичное, чтобы не породить новые слухи и постараться сохранить более-менее спокойную атмосферу в раздевалке. Ювентус давно следит за испанским специалистом, поэтому нельзя откидывать вариант, что Пеп уйдет. Другое дело, что заменить его не должно стать сильно большой проблемой для Манчестер Сити: на рынке доступны такие специалисты, как Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино. Итальянец, по слухам, уже имеет соглашение с английской командой.

А как же трансферы?

Если бан останется в силе, то можно абсолютно точно говорить, что Неймар не перейдет в Манчестер Сити, аналогичное касается и Лионеля Месси, а Криштиану Роналду не захочет играть за принципиального соперника своей бывшей команды Манчестер Юнайтед. Добавить к вышеперечисленному практически весь состав Ливерпуля – и это будет список, кто точно не окажется в Манчестер Сити в течение двух сезонов как минимум.

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Другое дело, что "горожанам" Неймар не нужен ввиду характера и травматичности, слухи о Месси всерьез воспринимать не стоит, а о Роналду их и вовсе не было. К чему это все? По сути, все должно остаться на своих местах: если Манчестер Сити нужен будет какой-то футболист, они его приобретут. Премьер-лига – престижный чемпионат, и многие футболисты мечтают играть здесь. Из загвоздок, пожалуй, лишь то, что придется больше потратиться на личный контракт потенциально новому футболисту.

Что будет с Зинченко?

Вероятно, для украинских болельщиков это самый интересный момент. И бан от участия в Лиге чемпионов должен повысить игровое время на поле для украинца. Почему? В СМИ появлялась информация, что летом 2020 года "горожане" намерены приобрести центрального защитника.

Еще одной позицией, которую Манчестер Сити хотел бы усилить, называли левого защитника – там, где играет Зинченко. Реальным кандидатом считают Бена Чилвелла из Лестер Сити. Скорее всего, "лисы" попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, а ввиду этого англичанин захочет остаться и набраться опыта. А там спустя один сезон, глядишь, и бан снимут – и тут в гонку вступит Манчестер Сити. Можно ожидать, что украинец не покинет команду, как и Бенжамен Менди. Более того, эти двое будут между собой и дальше бороться за то, кто будет получать больше времени на поле.

И будем откровенны: если бы Зинченко покинул Манчестер Сити, то это, скорее всего, был бы клуб без еврокубков. А играть в Премьер-лиге и держать себя в тонусе для национальной сборной – огромная привилегия. Вряд ли "горожане" будут теперь усиленно пытаться приобрести левого защитника, а сосредоточат силы на сохранении нынешних исполнителей и сделают несколько точечных подписаний – среди которых, как упоминалось уже, в первую очередь, центральный защитник, из-за чего Фернандиньо приходится играть в этой зоне.

Итог: даже бан от участия в Лиге чемпионов не должен вынудить Манчестер Сити продавать своих звезд. Можно ожидать, что из клуба уйдет Пеп Гвардиола, несколько футболистов, которые не играют ключевую роль в команде (как Отаменди), и тот, кто давно это пытается сделать (Сане). Больше времени на поле должен будет получать наш соотечественник, и снова будем откровенны – для Зинченко Манчестер Сити важнее, чем он для клуба. А если бан будет снят, то это может серьезно сказаться: в этом сезоне Александр не так хорош, как в предыдущем, ввиду чего часто остается вне заявки, либо в запасе. И в таком случае "горожане" со стопроцентной вероятностью захотят подписать качественного левого фулбека, а также и вовсе избавиться от экс-игрока Шахтера и Уфы.