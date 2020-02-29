Англия

После дубля Исмаила Сарра коллектив Юргена Клоппа не сумел прийти в себя, после чего получил еще и третий безответный мяч в свои ворота (3:0).

Пока ближайший (если 22 очка отставания не расценивать как непреодолимую пропасть) преследователь Ливерпуля находился в процессе подготовки к возможному завоеванию первого трофея внутренней арены, коллектив Юргена Клоппа рассматривал варианты добычи очередной победы в рамках Английской Премьер-лиги. В двадцать восьмом туре "красным" предстояло сразиться на выезд с Уотфордом.

В последнее время игры против "шершней" для команды с берегов реки Мерси были преисполнены забитыми мячами. В то же время, уже шел третий год, как Уотфорд поражал ворота Ливерпуля в очном противостоянии, что доводило разницу голов к внушительным 15:0 за предыдущие четыре игры. Не возникало сомнений, что такая тенденция имеет все шансы быть продолженной еще и с учетом нынешней позиции хозяев отчетной встречи в турнирной таблице – предпоследнее место и последняя победа еще в начале 2020-го года.

Однако по ходу поединка расстановка сил поменялась. Еще задолго до вынужденной замены из-за полученного повреждения, начал терзать оборону соперников Жерар Деулофеу. Испанский полузащитник, как и вся атака его команды сосредоточил свои действия на правом фланге обороны Ливерпуля, откуда никуда не могла подеваться в столь короткие сроки неуверенная игра Трента Александер-Арнольда в эпизодах один на один. А когда Уотфорд начал отыгрывать крайнего защитника передачами в одно касание, то всей обороне "красных" пришлось в спешке выкапывать оборонные редуты у своей штрафной.

И как раз в апогее активности Деулофеу с ним случился неприятный эпизод — неудачно поставленная во время борьбы против Ван Дейка опорная нога стала причиной проблем с коленом, который несколько сбил темп атак "шершней" перед уходом на перерыв. Непосредственно перед свистком арбитра Трой Дини упустил отличную возможность отличиться голом, не сумев наказать Алиссона за неуверенную игру на выходе из ворот.

Пятнадцать минут паузы крайне негативно повлиял на коллектив Клоппа, у футболистов которого попросту пропала "искра" в глазах. Вот и проспал Робертсон рывок Сарра из-за его спины во вратарской на 54-й минуте, после чего Исмаила затолкал мяч в сетку с близкой дистанции. Можно было бы пойти вперед для отыгрывания пропущенного гола. Ливерпуль так и поступил, привычно обнажив фланги, куда и пришелся следующий удар соперников. Дини кое-как протолкнул мяч в сторону чужой штрафной от правой боковой границы поля, после чего Сарр реализовал чистый выход один на один с Алиссоном.

Помимо двух забитых голов, Исмаила претендовал еще и на третий мяч, но не реализация очередного свидания с голкипером соперников стоила ему ухода под бурные овации с трибун на замену. Однако это произошло еще до третьего гола Уотфорда. Александер-Арнольд окончательно подвел черту под своим неудачным выступлением "слепой" передачей назад, которую перехватил Сарр. Тут же последовал пас под удар Дини, после которого Алиссон получил мяч за шиворот в результате обводящего удара форварда Уотфорда. Могли ли "красные" улучшить свое положение? Нет. Вот и покидали газон с опущенными головами. Рекорд Арсенала будет жить до следующего сезона, как минимум. Только таким и должен был получиться день, который появляется в календаре лишь в особых случаях!

В следующем туре Уотфорду предстоит выездное противостояние с Кристал Пэлас, а Ливерпуль на своем поле будет принимать Борнмут.

Уотфорд — Ливерпуль 3:0

Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

Уотфорд: Фостер — Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Масина — Хьюз, Капу — Сарр (Пуссетто, 83), Дукуре, Деулофеу (Перейра, 36) — Дини.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 64) — Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане.